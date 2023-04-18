Очевидцы рассказали подробности ЧП со стрельбой в школе Новосибирска 4 апреля

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Стало известно об инциденте с оружием в одной из школ Новосибирска, который произошёл 4 апреля. Ученик принёс в школу травматический пистолет и выстрелил в одноклассника.
Очевидцы рассказали подробности ЧП со стрельбой в школе Новосибирска 4 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Roy Morsch

«Где он взял пистолет, не знаю, но он хотел побаловаться. Начал стрелять в одноклассника от нечего делать. Попал ему в предплечье и грудь. Хорошо, что пистолет был травматический», — рассказал kp.ru один из учеников школы.

От выстрелов у пострадавшего на теле остались синяки, это подтверждают другие свидетели инцидента. Педагоги, узнав о случившемся, вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что со школьником проведена работа. Региональное Министерство образования начало проверку по факту случившегося.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пневматического пистолета в школе.

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