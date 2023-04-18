«Ростех» намерен передать концерну «Техмаш» несколько активов «Уралвагонзавода»

«Ростех» планирует передать концерну «Техмаш» несколько активов «Уралвагонзавода» для сосредоточения производства и обслуживания артиллерии в рамках одной системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации.

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