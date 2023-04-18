«Ростех» намерен передать концерну «Техмаш» несколько активов «Уралвагонзавода»
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Отмечается, что «Техмашу» могут отойти предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод № 9.
«Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения», — заявил представитель «Ростеха».
Таким образом, все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии будут сконцентрированы в одном месте.
В то время как «Уралвагонзавод» сконцентрирует свои силы на танках.
В январе сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставил Минобороны России очередную партию новейших танков Т-90М «Прорыв».