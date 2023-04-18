Автоэксперт Трошанов: старые покрышки представляют опасность для здоровья человека
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«Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье, у человека могут развиться острые респираторные заболевания», — предупредил Трошанов в интервью Радио Sputnik.
По его словам, автомобильную резину необходимо сдавать на переработку, чтобы не навредить себе и окружающим.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.