Автоэксперт Трошанов: старые покрышки представляют опасность для здоровья человека

Автоэксперт Антон Трошанов заявил, что из старых покрышек не стоит делать клумбы на дачных участках. Такие шины считаются отходами 4-го класса опасности и могут представлять достаточно серьёзную угрозу здоровью.

«Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье, у человека могут развиться острые респираторные заболевания», — предупредил Трошанов в интервью Радио Sputnik.

По его словам, автомобильную резину необходимо сдавать на переработку, чтобы не навредить себе и окружающим.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.