Минфин России не поддерживает декларирование наличных свыше 1 млн рублей
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Предложение депутата Анатолия Вассермана... не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», — говорится в заявлении.
В ведомстве объяснили, что подобная инициатива не соответствует финансово-экономической политике России.
Ранее Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.