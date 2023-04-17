Минфин России не поддерживает декларирование наличных свыше 1 млн рублей

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В Министерстве финансов России заявили, что ведомство не поддерживает предложенную депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом инициативу о декларировании наличных средств свыше 1 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Предложение депутата Анатолия Вассермана... не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», — говорится в заявлении.

В ведомстве объяснили, что подобная инициатива не соответствует финансово-экономической политике России.

Ранее Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.

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