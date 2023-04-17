Депутат Вассерман предложил ограничить хранение наличных на сумму свыше 1 млн рублей

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, по которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.

РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. Согласно законопроекту, за хранение этой суммы без уведомления налоговых органов будет предусмотрена конфискация средств. Кроме того, согласно документу, гражданину выпишут штраф в два раза превышающий сумму хранящихся таким образом средств. Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.