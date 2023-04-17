Депутат Вассерман предложил ограничить хранение наличных на сумму свыше 1 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно законопроекту, за хранение этой суммы без уведомления налоговых органов будет предусмотрена конфискация средств.
Кроме того, согласно документу, гражданину выпишут штраф в два раза превышающий сумму хранящихся таким образом средств.
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