Депутат Вассерман предложил ограничить хранение наличных на сумму свыше 1 млн рублей

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, по которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.
Депутат Вассерман предложил ограничить хранение наличных на сумму свыше 1 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно законопроекту, за хранение этой суммы без уведомления налоговых органов будет предусмотрена конфискация средств.

Кроме того, согласно документу, гражданину выпишут штраф в два раза превышающий сумму хранящихся таким образом средств.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить