RT: сообщения о назначении «ветерана АТО» советником Балицкого не соответствуют действительности

Распространённая в сети информация о назначении воевавшего на стороне Киева местного жителя помощником врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в сфере военно-патриотического воспитания и развития не соответствует действительности. Об этом сообщил RT источник, близкий к администрации региона.

Собеседник RT прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов, утверждающих, что на должность помощника губернатора будет назначен некий Игорь Лысенко, который якобы был участником так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и воевал на стороне Киева.

В интернете также разошлось видео с предполагаемым кандидатом в казачьей форме на фоне украинского флага, где он рассказывает о своей службе.

По словам источника, гражданин Игорь Лысенко действительно проживает на освобождённой территории Запорожской области, он «активист» и «участвует в жизни местного казачества», однако в администрации региона не планируют назначать его на какую-либо административную должность.

Кандидатура Лысенко не выдвигалась и не рассматривалась, заявил собеседник RT.