RT: сообщения о назначении «ветерана АТО» советником Балицкого не соответствуют действительности
- AP
Собеседник RT прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов, утверждающих, что на должность помощника губернатора будет назначен некий Игорь Лысенко, который якобы был участником так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и воевал на стороне Киева.
В интернете также разошлось видео с предполагаемым кандидатом в казачьей форме на фоне украинского флага, где он рассказывает о своей службе.
По словам источника, гражданин Игорь Лысенко действительно проживает на освобождённой территории Запорожской области, он «активист» и «участвует в жизни местного казачества», однако в администрации региона не планируют назначать его на какую-либо административную должность.
Кандидатура Лысенко не выдвигалась и не рассматривалась, заявил собеседник RT.