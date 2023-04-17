Психолог Прохорова рассказала о принципах сепарации от родителей

Психолог, тренер по развитию эмоционального интеллекта Ольга Прохорова назвала сепарацию от родителей важным жизненным этапом.

«Процесс сепарации помогает стать психологически взрослым человеком. В детстве мы находимся в полном слиянии с мамой, в зависимости от её состояния, отношения к нам. Чтобы отделиться и повзрослеть, нам необходимо перестать оценивать себя, свои поступки, других людей родительскими оценками», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, важно иметь собственные убеждения и ценности, взгляды на происходящее.

Как отметила Прохорова, только психологически взрослый человек способен поддерживать глубокую эмоциональную связь с близкими, сохраняя при этом свою независимость.

«Позволяя себе быть собой, мы позволяем другим быть другими, в том числе и нашим родителям», — добавила эксперт.

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