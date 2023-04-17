Аналитик Шеин: к законопроекту Вассермана о хранении наличных есть вопросы

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RT
Директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT подготовленный Анатолием Вассерманом законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.

По словам Шеина, к законопроекту есть несколько важных вопросов. Первый связан с необходимостью выявлять таких людей. Как отметил эксперт, непонятно, каким образом это будет происходить.

«Обыски у всех проводить, что ли? Второй момент: когда человек приносит в финансовую компанию большую сумму наличными, у него и так запрашивают справки о происхождении средств», — заявил собеседник RT.

Кроме того, аналитик предположил, что человек может иметь, например, крупную сумму в рублях, но оформить её как деньги, полученные в банке в кредит.

«Мне непонятна идея, чего в итоге хотят добиться этим», — заключил он.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, по которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.

Согласно законопроекту, за хранение этой суммы без уведомления налоговых органов будет предусмотрена конфискация средств.

Кроме того, согласно документу, гражданину выпишут штраф, в два раза превышающий сумму хранящихся таким образом средств.

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