Аналитик Шеин: к законопроекту Вассермана о хранении наличных есть вопросы
По словам Шеина, к законопроекту есть несколько важных вопросов. Первый связан с необходимостью выявлять таких людей. Как отметил эксперт, непонятно, каким образом это будет происходить.
«Обыски у всех проводить, что ли? Второй момент: когда человек приносит в финансовую компанию большую сумму наличными, у него и так запрашивают справки о происхождении средств», — заявил собеседник RT.
Кроме того, аналитик предположил, что человек может иметь, например, крупную сумму в рублях, но оформить её как деньги, полученные в банке в кредит.
«Мне непонятна идея, чего в итоге хотят добиться этим», — заключил он.
Ранее стало известно, что депутат Государственной думы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, по которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщить об этом в налоговую, а также объяснить происхождение средств.
Согласно законопроекту, за хранение этой суммы без уведомления налоговых органов будет предусмотрена конфискация средств.
Кроме того, согласно документу, гражданину выпишут штраф, в два раза превышающий сумму хранящихся таким образом средств.