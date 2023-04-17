СК проводит проверку по факту повреждения шасси при взлёте самолёта L-410 в Якутске

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Следователи проводят проверку по факту повреждения шасси у самолёта L-410 при взлёте в Якутске. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Отмечается, что самолёт взлетал в аэропорту Маган в рамках учебно-тренировочного полёта.

«В процессе этого произошёл надлом передней стойки шасси у воздушного судна. На борту самолёта находись пять членов экипажа, никто не пострадал», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В марте сообщалось, что самолёт Ан-24 с 14 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся в Якутии с опорой линии электропередачи при выруливании на ВПП.

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