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Самолёт Ан-24 с 14 пассажирами на борту столкнулся с ЛЭП в Якутии

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Самолёт Ан-24 с 14 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся в Якутии с опорой линии электропередачи при выруливании на ВПП.
Самолёт Ан-24 с 14 пассажирами на борту столкнулся с ЛЭП в Якутии
  • Gettyimages.ru

«При заруливании на стоянку правым полукрылом было совершено столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на площади маневрирования аэродрома», — говорится в сообщении авиакомпании «Полярные авиалинии».

В результате инцидента никто не пострадал, территориальное управление Росавиации проведёт проверку по факту случившегося.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту самолёта рейсом Якутск — Белая Гора находились четыре члена экипажа и 14 пассажиров.

На Кубе ранее совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, у него отказал двигатель после взлёта в гаванском аэропорту. Борт должен был выполнить рейс в Майами.

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