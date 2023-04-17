АТОР: возможный рост цен на авиабилеты в России не повлияет на стоимость туров по стране

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Возможный рост цен на авиабилеты в России в 2023 году на 15—30% не повлияет на стоимость туров по стране. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ломидзе отметила, что туристы перед отдыхом в России, как правило, бронируют размещение через туроператоров, а транспорт выбирают самостоятельно.

«Поэтому на стоимость турпакета, реализуемого туроператором, повышение стоимости транспорта по факту не повлияет. Но, безусловно, это повлияет на стоимость отдыха в целом для потребителей», — цитирует её ТАСС. 

Ранее замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

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