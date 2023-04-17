В Госдуме предложили штрафовать владельцев шумных авто за нарушение тишины ночью

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выдвинула предложение штрафовать водителей, нарушающих тишину в ночное время.
В Госдуме предложили штрафовать владельцев шумных авто за нарушение тишины ночью
  • РИА Новости

«Они пользуются свободными ночными дорогами, чтобы ездить на громких моторах, будят и пугают спящих людей. Это очень распространено. Их необходимо штрафовать так же, как и тех, кто ведёт шумные ремонтные работы в ночное время», — прокомментировала Бессараб для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За нарушение закона о тишине предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей, однако обладатели автомобилей с шумными моторами под него не подпадают.

Ранее НСН сообщала, что сезон проката электросамокатов открылся в Москве.

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