В Госдуме предложили штрафовать владельцев шумных авто за нарушение тишины ночью
- РИА Новости
«Они пользуются свободными ночными дорогами, чтобы ездить на громких моторах, будят и пугают спящих людей. Это очень распространено. Их необходимо штрафовать так же, как и тех, кто ведёт шумные ремонтные работы в ночное время», — прокомментировала Бессараб для интернет-издания «Подмосковье сегодня».
За нарушение закона о тишине предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей, однако обладатели автомобилей с шумными моторами под него не подпадают.
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