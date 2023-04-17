Депутат Бессараб: стерилизация бездомных собак — не решение проблемы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление мэрии Оренбурга о том, что загрызших ребёнка в Оренбурге собак вновь выпустят на свободу.

«Сегодня у нас, несмотря на то, что нормативно-правовая база достаточно обширная, к сожалению, она не выполняется. Мы должны понимать, что животное недостаточно стерилизовать, его нужно кормить, чтобы оно не было агрессивным. Когда собака голодная, она, безусловно, является агрессивной», — высказалась парламентарий.

По мнению депутата, многие, даже прописанные законодательно нормы не исполняются.

«Доработки нужны, нужны питомники, приёмные пункты. Да, постепенно их (бродячих собак. — RT) станет меньше из-за того, что мы их стерилизуем», — добавила она.

Ранее в мэрии Оренбурга заявили, что собак, загрызших восьмилетнего ребёнка, уже отловили представители специализированной организации, но по закону их придётся выпустить на свободу через три недели.