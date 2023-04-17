Ещё один подросток арестован по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест ещё одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками городской спецшколы.
Ещё один подросток арестован по делу о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрана мера пресечения — заключение под стражу с 15 апреля по 11 июня в Кировградскую воспитательную колонию», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что арестованный вместе с этим обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга уже арестовал на два месяца одного подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы №124.

14 апреля сообщалось, что директора спецшколы №124 в Екатеринбурге отстранили от обязанностей после сообщений о насилии над воспитанниками учреждения.

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