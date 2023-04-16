В России почти 3 млн человек участвовали в пасхальных мероприятиях в ночь на воскресенье

В пасхальных мероприятиях в ночь на 16 апреля в России приняли участие почти 3 млн человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года 2,8 млн верующих приняли участие в мероприятиях, посвящённых православному празднику Пасхи», — сказала она.

Около 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошли в 7,8 тыс. населённых пунктов, безопасность обеспечивали 65,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Правонарушений допущено не было, сказала Волк.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил православных христиан и всех российских граждан, отмечающих Пасху.