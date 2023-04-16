Президент Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с Пасхой

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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, отмечающих Пасху.
Президент Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с Пасхой
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В поздравлении глава государства заявил, что Пасха дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые помыслы и поступки.

Путин также отметил, что церковь всегда была вместе с народом, она делила с ним радости и тяготы.

«Сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», — говорится в его поздравлении.

Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.

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