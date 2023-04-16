Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам сохранения стран
«Я обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлечёнными в этот конфликт... Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами», — цитирует его РИА Новости.
Патриарх выразил уверенность в том, что все люди способны изменить мир к лучшему.
Он пожелал гражданам обеих стран пройти через все испытания.
Ранее сообщалось, что ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве.
Вскоре после этого начался Пасхальный крестный ход.
RT ведёт прямую трансляцию.