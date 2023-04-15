Пожилая женщина пострадала в результате обстрела села в Белгородской области
- РИА Новости
Как уточнил губернатор, снарядов украинских боевиков прилетел в частный жилой дом, в результате чего была разрушена стена здания, выбиты окна и повреждён забор.
«Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у неё контузия», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, пожилой женщине оказали медицинскую помощь. Восстановительные работы начнутся утром.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один дом и сарай сгорели в результате обстрела посёлка Тёткино боевиками ВСУ.