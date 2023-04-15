Пожилая женщина пострадала в результате обстрела села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожилая женщина получила контузию в результате обстрела боевиками ВСУ села Новая Таволжанка.

Как уточнил губернатор, снарядов украинских боевиков прилетел в частный жилой дом, в результате чего была разрушена стена здания, выбиты окна и повреждён забор.

«Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у неё контузия», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, пожилой женщине оказали медицинскую помощь. Восстановительные работы начнутся утром.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один дом и сарай сгорели в результате обстрела посёлка Тёткино боевиками ВСУ.