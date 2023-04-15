Старовойт: один дом и сарай сгорели в результате обстрела посёлка Тёткино боевиками ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один дом и сарай сгорели в результате обстрела посёлка Тёткино боевиками ВСУ.
Старовойт: один дом и сарай сгорели в результате обстрела посёлка Тёткино боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«В результате очередного обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что, согласно предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. 

«Пожарные сейчас борются с огнём. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам», — добавил губернатор.

Ранее Старовойт сообщал, что посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины.

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