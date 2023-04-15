В России дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти — 2023»

Около Главного храма Вооружённых сил России состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона Московской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти — 2023».

Участниками церемонии открытия стали более 800 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Московской области, а также официальные лица.

В память обо всех отдавших свои жизни за свободу и независимость страны прошла минута молчания, были возложены цветы и венки к скульптурной композиции «Матерям победителей» и гильзам с землёй с братских могил и захоронений солдат.

В новом сезоне поисковики Подмосковья запланировали проведение более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 154 из них пройдут в Московской области.

Вместе с этим отмечается, что в рамках проекта «Битва за Москву» планируется проведение десяти экспедиций и 50 «уроков мужества» в образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

Организатором подмосковной «Вахты памяти — 2023» традиционно выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В ноябре 2022 года в Московской области состоялось торжественное закрытие поискового сезона в рамках «Вахты памяти — 2022».