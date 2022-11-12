В Подмосковье закрылся поисковый сезон в рамках «Вахты памяти — 2022»

В Московской области состоялось торжественное закрытие поискового сезона в рамках «Вахты памяти — 2022». Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья и прошло на территории Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея.

Здесь в ноябре—декабре 1941 года успешно оборонялась от фашистов и потом перешла в наступление 78-я стрелковая дивизия.

Участниками торжественного закрытия стали более 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений Московской области, представители органов власти.

Замдиректора Департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов поблагодарил поисковиков за их труд.

«Когда народ и армия едины в нашей стране — мы непобедимы. Спасибо вам за то, что вы в первых рядах борцов за правду», — сказал Таранов.

В 2022 году поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области.

При этом на подмосковной земле обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 Защитников Родины, судьбы семи человек установлены.

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» обнаружены останки 102 мирных граждан, замученных фашистскими захватчиками.