Силуанов освобождён от исполнения обязанностей полпреда России в совете ЕАБР

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Министр финансов России Антон Силуанов освобождён от исполнения обязанностей российского полпреда в совете Евразийского банка развития (ЕАБР).
Силуанов освобождён от исполнения обязанностей полпреда России в совете ЕАБР
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  • © Komsomolskaya Pravda

«Освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данный шаг предпринят в связи с глубокими изменениями в международных отношениях.

Ранее Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут пополнять.

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