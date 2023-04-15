Силуанов освобождён от исполнения обязанностей полпреда России в совете ЕАБР

Министр финансов России Антон Силуанов освобождён от исполнения обязанностей российского полпреда в совете Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данный шаг предпринят в связи с глубокими изменениями в международных отношениях.

Ранее Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут пополнять.