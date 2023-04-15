Глава крымского парламента Константинов пригласил Трампа и Маска посетить Крым

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов пригласил экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска посетить полуостров.
Глава крымского парламента Константинов пригласил Трампа и Маска посетить Крым
  • AP
  • © Bryan Woolston

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел всё на месте. Убеждён, что, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим», — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, после подобного визита многие вопросы будут решаться по-другому.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам Соединённых Штатов держаться от Крыма на расстоянии около 80,4 км.

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