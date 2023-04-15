Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнём

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня.

Об этом сообщает РИА Новости.

Днём ранее делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.