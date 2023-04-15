Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля

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Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву из Иерусалима 16 апреля.
Фонд Андрея Первозванного: Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во «Внуково-3», где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Благодатный огонь доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.

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