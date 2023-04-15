МЧС проконтролирует безопасность на объектах, задействованных в праздновании Пасхи

Короткая ссылка
Российские спасатели проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании Пасхи.
МЧС проконтролирует безопасность на объектах, задействованных в праздновании Пасхи
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

«В преддверии Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании», — говорится в релизе.

Всего на учёте надзорных органов МЧС России находится порядка 10 тыс. объектов.

Специалисты провели с персоналом более 1,5 тыс. тренировок по эвакуации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить