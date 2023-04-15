МЧС проконтролирует безопасность на объектах, задействованных в праздновании Пасхи

Российские спасатели проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании Пасхи.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

«В преддверии Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании», — говорится в релизе.

Всего на учёте надзорных органов МЧС России находится порядка 10 тыс. объектов.

Специалисты провели с персоналом более 1,5 тыс. тренировок по эвакуации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин будет на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.