ТАСС: СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении Собчак
«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — приводит ТАСС заявление.
По данным агентства, в октябре сотрудники полиции обратились в Следственный комитет с просьбой проверить материалы дела о причастности Собчак к распространению ложной информации о государственной власти.
Ранее стало известно, что в Хамовническом суде столицы прошло предварительное заседание по делу об иске к Собчак. Компания, установившая камины в её загородном доме, теперь требует 3 млн рублей — якобы в счёт непогашенного платежа за оборудование и монтажные работы.