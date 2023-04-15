ТАСС: СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении Собчак

Короткая ссылка
Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела о распространении фейков о государственной власти в отношении журналистки Ксении Собчак.

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — приводит ТАСС заявление.

По данным агентства, в октябре сотрудники полиции обратились в Следственный комитет с просьбой проверить материалы дела о причастности Собчак к распространению ложной информации о государственной власти.

Ранее стало известно, что в Хамовническом суде столицы прошло предварительное заседание по делу об иске к Собчак. Компания, установившая камины в её загородном доме, теперь требует 3 млн рублей — якобы в счёт непогашенного платежа за оборудование и монтажные работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить