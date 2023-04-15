ТАСС: СК России не стал возбуждать уголовное дело в отношении Собчак

Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела о распространении фейков о государственной власти в отношении журналистки Ксении Собчак.

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — приводит ТАСС заявление.

По данным агентства, в октябре сотрудники полиции обратились в Следственный комитет с просьбой проверить материалы дела о причастности Собчак к распространению ложной информации о государственной власти.

Ранее стало известно, что в Хамовническом суде столицы прошло предварительное заседание по делу об иске к Собчак. Компания, установившая камины в её загородном доме, теперь требует 3 млн рублей — якобы в счёт непогашенного платежа за оборудование и монтажные работы.