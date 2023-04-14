МЧС России: сухая трава загорелась в Татарстане

Сухая трава и камыш загорелись в посёлках в Татарстане, огонь перешёл на строения.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

«В 10:34 мск 14 апреля поступило сообщение о горении травы и камыша по адресу: Мамадышский район, посёлок Старый Закамский и посёлок Новый Закамский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложняется сухой погодой с сильным ветром, огонь перешёл на строения.

Ранее сообщалось, что в посёлке Твердыш в Каргапольском районе Курганской области загорелись 16 строений, включая 11 нежилых.

Как сообщили в МЧС России, пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.