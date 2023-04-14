Роспатент: Игорь Николаев по закону не обязан иметь бизнес для регистрации товарного знака

В пресс-службе Роспатента рассказали RT, что закон не обязывает заявителя иметь действующий бизнес как условие регистрации товарного знака. Так там прокомментировали подачу певцом Игорем Николаевым заявки на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь».

«Закон не обязывает заявителя иметь действующий бизнес как условие регистрации товарного знака», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, там пояснили, при каких условиях заявку на регистрацию могут отклонить.

«По любой заявке в любом случае имеются потенциальные риски отказа в регистрации по основаниям, установленным статьей 1483 ГК России. Например, при выявлении ранее зарегистрированного сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров или услуг», — добавили там.

На вопрос, есть ли уже зарегистрированные товарные знаки, похожие на предложенный Николаевым, специалисты объяснили, что это будет установлено в ходе экспертизы поданной заявки.

Ранее, как сообщало РИА Новости, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в Роспатент.