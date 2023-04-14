Роспатент: Игорь Николаев по закону не обязан иметь бизнес для регистрации товарного знака
- РИА Новости
«Закон не обязывает заявителя иметь действующий бизнес как условие регистрации товарного знака», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, там пояснили, при каких условиях заявку на регистрацию могут отклонить.
«По любой заявке в любом случае имеются потенциальные риски отказа в регистрации по основаниям, установленным статьей 1483 ГК России. Например, при выявлении ранее зарегистрированного сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров или услуг», — добавили там.
На вопрос, есть ли уже зарегистрированные товарные знаки, похожие на предложенный Николаевым, специалисты объяснили, что это будет установлено в ходе экспертизы поданной заявки.
Ранее, как сообщало РИА Новости, Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в Роспатент.