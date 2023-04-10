Певец Игорь Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»

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Российский певец и композитор Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в Роспатент, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Певец Игорь Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43», — сообщили в Роспатенте.

Перечисленные классы включают в себя производство мясных и молочных продуктов, кофе, чая, минеральной воды и других напитков, шоколада и мороженого. Кроме того, в них входят «услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях, а также обучения и профессиональной подготовки».

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