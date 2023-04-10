Певица Кормухина оценила важность конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», стартовавшего 3 апреля, заявила, что считает такие конкурсы очень важными.

«Нормальный музыкант, если он уверен в своих силах, если он профессионал, может быть только заинтересован в появлении талантливых исполнителей и интересной музыки. Во-первых, это подстёгивает, во-вторых, это создаёт здоровую конкурентную среду и заставляет тянуться массы», — отметила она в ходе беседы с НСН.

По её словам, важно, чтобы существовали сообщества творческих людей — композиторов, художников, литераторов. Так, в записи её первого альбома помогали музыканты из разных коллективов — «Арии», «Чёрного кофе», «Аракса», «Машины времени». Это было «безумно интересно», заключила Кормухина.

Ранее Newinform сообщал, что актёру Станиславу Любшину в преддверии 90-летия, которое он отметил 6 апреля, вручили молодёжную премию Московского художественного театра.