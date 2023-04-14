В Роспатенте рассказали, что заявка певца Николаева может рассматриваться более 18 месяцев

В пресс-службе Роспатента рассказали RT, как долго будет рассматриваться заявка на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь», которую российский певец и композитор Игорь Николаев подал в ведомство.

Как пояснили специалисты, общий срок предоставления государственной услуги в части приёма, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет 18 месяцев и две недели.

«Сроки зависят от ряда факторов: качество оформления заявки, необходимость направления уведомлений и запросов заявителю. В среднем это занимает 10—12 месяцев», — заявили в ведомстве.

Ранее, как сообщало РИА Новости, российский певец и композитор Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» в Роспатент.