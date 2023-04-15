Автоэксперт Соколов заявил, что зимний сезон сказывается на подвеске и колодках

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Анастасия Белоусова
Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с RT рассказал, что после зимы важно позаботиться об автомобиле и устранить проблемы, которые могли появиться за это время.
Автоэксперт Соколов заявил, что зимний сезон сказывается на подвеске и колодках
  • РИА Новости

Соколов отметил, что первое, что страдает зимой в автомобиле, — кузов и днище, на которых из-за реагентов и пескосоляных смесей могут образовываться слои грязи.

«Вместе с конденсатом едкие примеси могут разъесть лакокрасочное покрытие и даже металл», — предупредил он.

Эксперт отметил, что проблемные места можно зачистить наждачной бумагой, пескоструйным инструментом или воспользоваться растворителем ржавчины. Затем нужно нанести грунтовку и покрасить зачищенные области.

По словам Соколова, зимний сезон также сказывается на подвеске автомобиля и тормозных колодках.

«Со сменой сезона необходимо проверить состояние тормозной жидкости — старая может закипеть и создать опасность в случае экстренного торможения. С приходом тепла важно залить масло большей вязкости. Оно обеспечивает более качественное смазывание деталей двигателя», — уточнил также собеседник RT.

Он добавил, что внутри салона остатки влаги под ковриками могут привести также к образованию коррозии внутри салона.

«Чтобы просушить автомобиль внутри, можно вынуть коврики и открыть все двери в солнечный день. От пыли поможет избавиться автомобильный пылесос с узкой насадкой для труднодоступных мест и швов обивки. Пластик можно отполировать с помощью специальной химии», — заключил он.

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