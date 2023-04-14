Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, как будут аттестовывать выпускников в новых регионах

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о правилах аттестации и поступления в вузы, действующих для выпускников школ новых регионов России.
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, как будут аттестовывать выпускников в новых регионах
  • РИА Новости

У выпускников из новых регионов есть право выбора — пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме промежуточной аттестации или в форме ЕГЭ, сообщил он в интервью URA.RU.

«В обоих случаях при успешном прохождении ГИА ребята получают аттестат за 11-й класс и вправе поступать в высшие учебные заведения своего субъекта, которые уже перешли на наши стандарты, или в любой другой вуз России», — уточнил Музаев.

По его словам, в прошлом по распоряжению Минобрнауки выделялись дополнительные места в российских вузах для абитуриентов из новых регионов.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.

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