МИД России: число выданных за первый квартал 2023 года виз выросло на 16%

Россия в первом квартале 2023 года выдала 144,6 тыс. виз, что на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«В первом квартале 2023 года иностранным гражданам было выдано 144,6 тыс. виз всех категорий, что на 16% больше показателей за аналогичный период годом ранее», — рассказал он.

При этом Климов отметил, что более 80% иностранцев въезжают в Россию в безвизовом режиме.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.

Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма, в январе — марте 2023 года Московскую область посетили более 4,4 млн человек, что на 7,3% больше, чем годом ранее.