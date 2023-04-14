Новой улице в Хабаровске будет присвоено имя героя России Владимира Жоги

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Новой улице в Хабаровске будет присвоено имя Героя России Владимира Жоги, сообщает мэрия города.

«Новой улице краевой столицы будет присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Жоги Владимира Артемовича», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Отмечается, что улица будет расположена в новом микрорайоне и свяжет Воронежское шоссе и улицу Совхозную.

Ранее улицы имени журналистки Дарьи Дугиной, первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и императрицы Екатерины Великой появились в Мелитополе.

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