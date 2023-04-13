Попова: россияне всё чаще становятся приверженцами правильного питания

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне всё чаще становятся приверженцами правильного питания.

«Идея здорового питания, она овладевает умами, и наши граждане становятся всё более и более приверженными этому. И наши большие сетевые магазины среднего ценового сегмента говорят, что на 30% у них увеличились продажи овощей и фруктов за последние, по-моему, три-четыре года. Это ли не показатель? Мне кажется, это результат», — сказала она в беседе с НТВ.

По её словам, воспитание правильных вкусовых привычек является одной из ключевых частей проекта по здоровому питанию.

Попова также отметила, что на старте проекта «Школьное питание» уровень несъедаемости, когда ребёнок оставлял большую часть завтрака или обеда недоеденной, достигал 80% в ряде регионов, а теперь регионов с такими показателями нет.

«Добиться успеха нам ещё позволяет очень тесное взаимодействие с родительским сообществом. Мы привлекли родителей, написали специальные методические указания, как родители проверили бы пищеблок, как проверили бы качество питания. Это тоже даёт свой результат», — добавила она.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.