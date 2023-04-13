Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону границы России.

РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. Норвежский самолёт бы идентифицирован как P-8A Poseidon. «После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — заявило министерство. Полёт российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 12 апреля российский Су-27 сопроводил самолёт ВМС Германии над Балтийским морем.