Патрушев отверг использование норм шариата вместо светских законов на Кавказе
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания по безопасности в округе, которое состоялось в Нальчике. Заявление секретаря Совбеза России опубликовал ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что «не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов».
Также он заявил о попытках вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями и формирования новых салафитских групп.
Кроме того, Патрушев заявил, что сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, которые обусловлены их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за финансовые потоки.
На совещании Патрушев также обратил внимание на то, что зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе.