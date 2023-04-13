Депутат Госдумы Шеремет призвал признать ФБК террористической организацией

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал признать террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального.
Депутат Госдумы Шеремет призвал признать ФБК террористической организацией
  • РИА Новости

«В свете вновь открывшихся фактов, выявленных в ходе расследования теракта в отношении журналиста Владлена Татарского, считаю необходимым экстремистскую организацию ФБК под непосредственным руководством Навального признать террористической», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, все члены организации должны быть подвергнуты тотальной проверке.

Ранее в ФСБ России заявили, что руководители ФБК неоднократно призывали к ведению подрывной деятельности в России ради изменения конституционного строя страны.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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