В Израиле пройдут чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо

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Чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо пройдут в израильском городе Хайфа.
В Израиле пройдут чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо

    «Практика проведения двух турниров доказала свою эффективность в прошлом году, когда континентальные соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. Находясь на одной арене с более опытными самбистами, молодые спортсмены смогут быстрее адаптироваться к будущему переходу в старшие сборные», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

    В соревнованиях примут участие команды 23 стран, в том числе спортсмены из России, которые выступят под флагом Международной федерации самбо (ФИАС). 

    Ранее Шестаков отреагировал на победу Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.

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