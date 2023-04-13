В Израиле пройдут чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо

Чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо пройдут в израильском городе Хайфа.

«Практика проведения двух турниров доказала свою эффективность в прошлом году, когда континентальные соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. Находясь на одной арене с более опытными самбистами, молодые спортсмены смогут быстрее адаптироваться к будущему переходу в старшие сборные», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

В соревнованиях примут участие команды 23 стран, в том числе спортсмены из России, которые выступят под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

Ранее Шестаков отреагировал на победу Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.