В Израиле пройдут чемпионат Европы и молодёжное первенство Европы по самбо
«Практика проведения двух турниров доказала свою эффективность в прошлом году, когда континентальные соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад. Находясь на одной арене с более опытными самбистами, молодые спортсмены смогут быстрее адаптироваться к будущему переходу в старшие сборные», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.
В соревнованиях примут участие команды 23 стран, в том числе спортсмены из России, которые выступят под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).
Ранее Шестаков отреагировал на победу Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.