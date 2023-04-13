Юрист Соловьёв рассказал о сложностях в случае введения выходного дня в связи с Пасхой

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов от фракции ЛДПР сделать выходной на следующий день после Пасхи.
Юрист Соловьёв рассказал о сложностях в случае введения выходного дня в связи с Пасхой
  • РИА Новости

«Вопросы введения новых праздничных и нерабочих дней традиционно привлекают особое внимание населения страны. Такие предложения появляются с завидной регулярностью», — считает юрист.

По его словам, Россия — многоконфессиональная страна, в которой «в одинаковой степени уважаются права всех верующих».

«Введение выходного дня после Светлого Христова воскресения может стать поводом для аналогичных просьб со стороны мусульман, буддистов, иудеев и представителей иных религий. И такие просьбы придётся исполнять или объяснять причины отказа», — добавил Соловьёв.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи.

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