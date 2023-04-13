В Госдуме предложили награждать отличников за усилия 100-балльными сертификатами по ЕГЭ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова выразила мнение, что выпускникам школ, которые учились на «отлично», стоит выдавать 100-балльные сертификаты по ЕГЭ.
В Госдуме предложили награждать отличников за усилия 100-балльными сертификатами по ЕГЭ
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны. Но сначала это надо обсудить с родительским и педагогическим сообществом», — отметила Лантратова в беседе с URA.RU.

По её словам, школьные учителя могут реально оценить уровень знаний учащихся, так как работали с ними долгое время.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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