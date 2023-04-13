В Госдуме предложили награждать отличников за усилия 100-балльными сертификатами по ЕГЭ
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«Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны. Но сначала это надо обсудить с родительским и педагогическим сообществом», — отметила Лантратова в беседе с URA.RU.
По её словам, школьные учителя могут реально оценить уровень знаний учащихся, так как работали с ними долгое время.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.