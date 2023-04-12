Всероссийская ярмарка вакансий состоится в Удмуртии 14–15 апреля

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Первый этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей» состоится в Удмуртии 14–15 апреля.
Всероссийская ярмарка вакансий состоится в Удмуртии 14–15 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Ярмарка будет проводиться на площадках республиканских центров занятости населения в Ижевске, а также в Глазове, Можге, Сарапуле, Камбарке.

Вакансии представят свыше 50 предприятий.

«У нас их большое количество, особенно оборонные заводы сейчас нуждаются в небывалом количестве людей, которые могли бы к ним прийти. И на сегодняшний день у нас более 17 тыс. вакансий, которые ждут своего работника», — заявила Татьяна Чуракова, заместитель председателя правительства Удмуртии.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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