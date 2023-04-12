Всероссийская ярмарка вакансий состоится в Удмуртии 14–15 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Ярмарка будет проводиться на площадках республиканских центров занятости населения в Ижевске, а также в Глазове, Можге, Сарапуле, Камбарке.
Вакансии представят свыше 50 предприятий.
«У нас их большое количество, особенно оборонные заводы сейчас нуждаются в небывалом количестве людей, которые могли бы к ним прийти. И на сегодняшний день у нас более 17 тыс. вакансий, которые ждут своего работника», — заявила Татьяна Чуракова, заместитель председателя правительства Удмуртии.
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