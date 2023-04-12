Министр Чечни Дудаев назвал попыткой провокации кадры казни военного ВСУ
- РИА Новости
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
По словам Дудаева, в ролике показаны нашивки, якобы относящиеся к полку из Чечни, однако бойцы чеченских подразделений не носят подобную военную форму, шлемы и «тем более не надевают маски».
«Вброс этого видеоролика является дешёвой попыткой провокации», — заявил Дудаев.
По его словам, власти Чечни ответственно заявляют, что ни один чеченский военнослужащий не имеет никакого отношения к видео.
При этом само видео он назвал «кустарно выполненной дешёвкой».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.