Министр Чечни Дудаев назвал попыткой провокации кадры казни военного ВСУ

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал попыткой провокации опубликованные в интернете кадры казни военного Вооружённых сил Украины.
Министр Чечни Дудаев назвал попыткой провокации кадры казни военного ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

По словам Дудаева, в ролике показаны нашивки, якобы относящиеся к полку из Чечни, однако бойцы чеченских подразделений не носят подобную военную форму, шлемы и «тем более не надевают маски». 

«Вброс этого видеоролика является дешёвой попыткой провокации», — заявил Дудаев.

По его словам, власти Чечни ответственно заявляют, что ни один чеченский военнослужащий не имеет никакого отношения к видео.

При этом само видео он назвал «кустарно выполненной дешёвкой».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.

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