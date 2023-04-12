Во флагманских медцентрах Москвы установили 3500 единиц нового оборудования

Короткая ссылка
Во флагманских медицинских центрах ГКБ имени Вересаева и НИИ СП имени Склифосовского установили 3500 единиц нового оборудования, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Во флагманских медцентрах Москвы установили 3500 единиц нового оборудования
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

С помощью оборудования проведено около 80 тыс. исследований.

«Их оснастили, можно сказать, «космическим» оборудованием, в том числе высокотехнологичной техникой, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства, и высокоточную диагностику», — отметила Ракова.

По её словам, в каждом центре размещены аппараты КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить