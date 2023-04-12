Во флагманских медцентрах Москвы установили 3500 единиц нового оборудования
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Об этом сообщает НСН.
С помощью оборудования проведено около 80 тыс. исследований.
«Их оснастили, можно сказать, «космическим» оборудованием, в том числе высокотехнологичной техникой, позволяющей проводить сложнейшие хирургические, нейрохирургические и другие оперативные вмешательства, и высокоточную диагностику», — отметила Ракова.
По её словам, в каждом центре размещены аппараты КТ и МРТ, рентген-комплексы, ангиографические установки, передвижные рентген-аппараты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.