В Москве нарастили производство лекарств в 2023 году
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отметил Ефимов, фармацевтическая отрасль — одна из основных в столичной промышленности. Предприятия могут воспользоваться мерами поддержками, в том числе льготными займами, налоговыми преференциями и субсидиями.
«Их реализация оказывает существенное положительное влияние на динамику объёмов производства», — добавил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи.