В Москве нарастили производство лекарств в 2023 году

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В январе — феврале 2023 года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарственных средств и материалов, чем годом ранее, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве нарастили производство лекарств в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил Ефимов, фармацевтическая отрасль — одна из основных в столичной промышленности. Предприятия могут воспользоваться мерами поддержками, в том числе льготными займами, налоговыми преференциями и субсидиями.

«Их реализация оказывает существенное положительное влияние на динамику объёмов производства», — добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные поликлиники получат 39 новых машин неотложной помощи.

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