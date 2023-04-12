В Москве нарастили производство лекарств в 2023 году

В январе — феврале 2023 года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарственных средств и материалов, чем годом ранее, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Gettyimages.ru