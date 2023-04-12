В Подмосковье испекут 1,5 млн куличей к Пасхе

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В Московской области испекут около 1,5 млн куличей к Пасхе, заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
В Подмосковье испекут 1,5 млн куличей к Пасхе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Производители предлагают выпечку самых разных видов — от классических до безглютеновых куличей, с ручной росписью и с необычными украшениями. Стоимость кулича в этом году в регионе начинается со 100 — 150 рублей», — отметил Филимонов.

Помимо классических рецептов, в производстве используют и альтернативные, например, доступны заварные и бездрожжевые куличи.

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