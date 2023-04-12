Исследование: стоимость пасхального стола в 2023 году составит 822 рубля

Стоимость пасхального стола в 2023 году составит около 822 рублей, подсчитали аналитики магазина Metro. В набор входят кулич, яйца, творожная пасха и кагор.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу магазина.

По версии «Сбермаркета», стоимость пасхального стола варьируется от 647 до 710 рублей.

«В этом году жители страны начали активно закупать необходимые продукты уже за неделю до Пасхи: с 4 по 10 апреля в семь раз выросло количество заказанных куличей по сравнению с неделей ранее», — рассказали аналитики «СберМаркета».

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