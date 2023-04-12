Депутаты Госдумы подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter в России

Депутаты Государственной думы, представляющие все фракции, подписали обращение партии «Новые люди» к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разблокировать социальную сеть Twitter на территории России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на копию запроса.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter в России пока нет, поскольку администрация соцсети не удалила 1,3 тыс. запрещённых в стране материалов.