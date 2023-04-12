Депутаты Госдумы подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter в России

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Депутаты Государственной думы, представляющие все фракции, подписали обращение партии «Новые люди» к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разблокировать социальную сеть Twitter на территории России.
Депутаты Госдумы подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter в России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на копию запроса. 

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter в России пока нет, поскольку администрация соцсети не удалила 1,3 тыс. запрещённых в стране материалов.

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