Депутаты Госдумы подписали просьбу к генпрокурору Краснову разблокировать Twitter в России
Депутаты Государственной думы, представляющие все фракции, подписали обращение партии «Новые люди» к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой разблокировать социальную сеть Twitter на территории России.
- Gettyimages.ru
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на копию запроса.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter в России пока нет, поскольку администрация соцсети не удалила 1,3 тыс. запрещённых в стране материалов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: